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    Handtuch für Haustiere | Kärcher

    Graues, gefaltetes Tuch auf weißem Hintergrund.

    Handtuch für Haustiere

    Bestellnummer: 2.643-873.0

    Spezielles Mikrofaserhandtuch, um den Hund abzutrocknen. Nimmt viel Wasser auf und lässt keine Gerüche entstehen.