Handtuch für Haustiere | Kärcher

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Bestellnummer: 2.643-873.0Spezielles Mikrofaserhandtuch, um den Hund abzutrocknen. Nimmt viel Wasser auf und lässt keine Gerüche entstehen.
Faserzusammensetzung Textil
80 % Polyester, 20 % Polyamid
Farbe
Anthrazit
Gewicht (kg)
0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1000 x 600 x 5
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete