Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Hausanschlussset für Rohrleitungen G3/4 | Kärcher

    Kärcher Saugschlauch mit Adapter und Filter, schwarz-weißes Netzdesign, auf weißem Hintergrund.

    Hausanschlussset für Rohrleitungen G3/4

    Bestellnummer: 2.997-125.0

    Verbindungsschlauch zwischen Hauswasserautomaten bzw. Hauswasserwerken und starren Rohrleitungssystemen: das Hausanschlussset für Rohrleitungen (G3/4) inkl. PerfectConnect-Dichtprinzip.