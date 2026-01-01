Hausanschlussset für Rohrleitungen G3/4 | Kärcher

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Bestellnummer: 2.997-125.0Verbindungsschlauch zwischen Hauswasserautomaten bzw. Hauswasserwerken und starren Rohrleitungssystemen: das Hausanschlussset für Rohrleitungen (G3/4) inkl. PerfectConnect-Dichtprinzip.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
219 x 59 x 246
Ausrüstung
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete