Hausanschlussset für Rohrleitungen G3/4 | Kärcher

Der 1,5 Meter lange, geräuschdämpfende PrimoFlex® Premium-Schlauch mit einem Durchmesser von 1/2" dient als Verbindungsschlauch zwischen Hauswasserautomaten bzw. Hauswasserwerken und starren Rohrleitungen G3/4. Durch den Schlauch entstehen weniger Vibrationen. Dies wiederum führt zu einer erheblichen Geräuschreduzierung. Im Set ist ein 3/4"-Anschlussstück für Hauswasserrohre und ein G1-Anschlussstück zur Montage an die Pumpe enthalten. Das radiale PerfectConnect-Dichtprinzip der BP-Zubehöre erlaubt eine kinderleichte Montage, dichtet besonders zuverlässig ab und garantiert so einen störungsfreien Betrieb der Pumpen.

Flexibler Schlauch So entstehen weniger Vibrationen und die Geräuschübertragung an das starre Rohrleitungssystem reduziert sich deutlich. Verbindungsschlauch für starre Rohrleitungen Um eine Verbindung zur Hauswasserversorgungspumpe herzustellen. Meist reichen die Rohrleitungssysteme nicht bis zum Aufstellort der Pumpe. Es wird empfohlen, die Pumpe über einen flexiblen Schlauch mit der Rohrleitung zu verbinden.