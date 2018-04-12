Haushaltsset | Kärcher

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Bestellnummer: 2.863-356.0Praktisches Zubehörset mit umschaltbarer Trockensaugdüse und Polsterdüse. Für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger und -Waschsauger geeignet.
Menge (teilig)
3
Standardnennweite (mm)
35
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
260 x 65 x 257
Anwendungsgebiete