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    Haushaltsset | Kärcher

    Kärcher Staubsaugerdüse mit zwei weiteren Aufsätzen, schwarz, auf weißem Hintergrund.

    Haushaltsset

    Bestellnummer: 2.863-356.0

    Praktisches Zubehörset mit umschaltbarer Trockensaugdüse und Polsterdüse. Für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger und -Waschsauger geeignet.