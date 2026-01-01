HBX 4.15 Automatic | Kärcher

Immer bestens verstaut: Die stilvolle Schlauchbox wird platzsparend an der Wand montiert und mit einem Verbindungsschlauch an den Wasserhahn angeschlossen. Dank der Wandhalterung ist die Schlauchbox um mehr als 180° schwenkbar und erreicht somit jeden Winkel des Gartens mühelos. Der Gartenschlauch ist auf eine maximale Länge von 15 Metern einfach auszuziehen. Dabei gibt es entsprechende Arretierstufen: Der Schlauch rastet vollautomatisch in kurzen Abständen ein. Durch einen leichten Zug am Schlauchende löst sich die Arretierung, sodass sich der Schlauch automatisch und kontrolliert, ohne Knicke und Knoten einzieht. Mit dem innovativen Montagesystem FlexChange kann die Schlauchbox werkzeuglos von der Wandhalterung abgenommen werden. Dies dient zur einfachen Verstauung im Winter oder auch für den flexiblen Einsatz zwischen Wandhalterung und Erdspieß, der als optionales Zubehör erhältlich ist. Die Schlauchbox ist zudem UV- wie auch frostsicher und kann deshalb das ganze Jahr an der Hauswand platziert werden. Zum Diebstahlschutz kann ein Kabelschloss angebracht werden. Kärcher bietet 5 Jahre Garantie auf das Produkt.

FlexChange Ohne Schrauben, ohne Werkzeug, ohne Stress: Mit dem einzigartigen Kärcher FlexChange-System lässt sich die Schlauchbox in Sekunden von der Wandhalterung oder dem Erdspieß abnehmen (z. B. im Winter). Robuste und abnehmbare Wandhalterung Die Verwendung von robusten Materialien mit einem Metallkern gewährleistet Langlebigkeit und Stabilität. Besonders praktisch: Durch die abnehmbare Wandhalterung bleibt man nicht daran hängen. Schlauchausgang an der Boxunterseite Für einen besseren Schutz von Witterungseinflüssen und eine längere Lebensdauer. Automatische Schlauchrückholung Einmal kurz am Schlauchende ziehen und die Schlauchrückholung rollt den Schlauch vollautomatisch ein. Maximaler Komfort ohne Knoten, ohne Kurbeln, ohne Hände schmutzig machen. Wand-Schlauchbox mit 180°-Anwendung Auf der Wandhalterung montiert lässt sich die Schlauchbox um über 180° schwenken. Das ermöglicht maximale Bewegungsfreiheit in der Gartenbewässerung ohne Abknicken des Schlauchs. Praktische Spritzenhalterung Spritzen und Gießstäbe können praktisch an die Wandhalterung gehängt und komfortabel verstaut werden. Integrierte Schlauchbremse Der automatische Schlauchrückzug ist kombiniert mit einer Schlauchbremse, damit der Schlauch kontrolliert und langsam automatisch zurück in die Schlauchbox aufgewickelt wird. Integrierte Schlauchführung Ohne Knicken und Verknoten: Der Schlauch wird gleichmäßig und geführt eingezogen. Ergonomischer Tragegriff Der ergonomische Tragegriff ermöglicht den einfachen, einhändigen Transport der Schlauchbox. Sofort einsatzbereit Bewässerungszubehör im Lieferumfang enthalten.