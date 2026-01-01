10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    HBX 5.25 Automatic | Kärcher

    Kärcher Schlauchaufroller, schwarz, mit gelbem Anschlussstück, montiert an einer Wandhalterung.

    HBX 5.25 Automatic

    Bestellnummer: 2.645-379.0

    • FlexChange: innovative Technologie für werkzeugloses Abnehmen der Box von der Wandhalterung oder dem Erdspieß
    • Automatischer Schlaucheinzug
    • 180° schwenkbar dank praktischer Wandhalterung