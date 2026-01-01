HEPA 12 Filter | Kärcher

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Bestellnummer: 2.863-318.0Dank des HEPA-Hygienefilters (EN 1822:1998) ist die Abluft des Staubsaugers sauberer als die Raumluft.
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
90 x 50 x 50
Anwendungsgebiete