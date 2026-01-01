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    HEPA 12-Filter* | Kärcher

    Schwarzer rechteckiger Filter mit weißen Lamellen und einem Griff an der Oberseite.

    HEPA 12-Filter*

    Bestellnummer: 6.414-805.0

    Der HEPA 12-Hochleistungsfilter (EN 1822:1998) hält zuverlässig mindestens 99,5 % aller Partikel inklusive Pollen, Pilzsporen, Bakterien, Viren und Ausscheidungen von Milben zurück.