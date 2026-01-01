HEPA 13 Filter DS 5500/ DS 5600 mediclean | Kärcher

Der HEPA 13-Hochleistungsfilter hat eine besonders aufwändige Dichtung. Er hält dadurch Pollen, Pilzsporen, Bakterien und die Ausscheidung von Milben zuverlässig zurück. 99,99 % aller Partikel über 0,3 µ werden abgewehrt.

Geeignet für die Kärcher Staubsauger mit Wasserfilter DS 5500 und DS 5600 Wiederverwendbar und langlebig