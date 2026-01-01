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    HEPA 13 Filter DS 5500/ DS 5600 mediclean | Kärcher

    Schwarzer rechteckiger Filtereinsatz mit weißen Falten und Filterschichten, leicht geöffnet.

    HEPA 13 Filter DS 5500/ DS 5600 mediclean

    Bestellnummer: 6.414-963.0

    Der HEPA 13-Hochleistungsfilter hält Pollen, Pilzsporen, Bakterien und die Ausscheidung von Milben zuverlässig zurück.