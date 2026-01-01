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    HEPA 13-Filter* | Kärcher

    Schwarzer rechteckiger Filter mit kreisförmigem Muster auf weißem Hintergrund.

    HEPA 13-Filter*

    Bestellnummer: 2.860-273.0

    Spezieller Hochleistungsfilter, der 99,95 % aller Partikel über 0,3 µm zuverlässig filtert. Mit aufwändiger Dichtung zum Schutz vor Pollen, Pilzsporen, Bakterien und Milbenkot. *(EN: 1822:1998)