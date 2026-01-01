HEPA 13-Filter* | Kärcher

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Bestellnummer: 2.860-273.0Spezieller Hochleistungsfilter, der 99,95 % aller Partikel über 0,3 µm zuverlässig filtert. Mit aufwändiger Dichtung zum Schutz vor Pollen, Pilzsporen, Bakterien und Milbenkot. *(EN: 1822:1998)
Menge (Stück)
1
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
165 x 111 x 55