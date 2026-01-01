HEPA 13-Filter* | Kärcher

Der HEPA 13-Filter filtert zuverlässig 99,95 % aller Partikel über 0,3 µm. Der spezielle Hochleistungsfilter ist mit einer besonders aufwändigen Dichtung zum Schutz vor Pollen, Pilzsporen, Bakterien und Milbenkot versehen.

Geeignet für die Kärcher DS Staubsauger mit Wasserfilter Für eine langanhaltende Saugleistung und optimale Staubfiltration während der Anwendung. Für unterbrechungsfreies Arbeiten. Feuchtigkeitsunempfindlich und langlebig. Patentierte Filterentnahmetechnik Nass- und Trockensaugen ohne zusätzlichen Filterwechsel Sekundenschneller Austausch des Flachfaltenfilters durch Herausklappen der Filterkassette – ohne Schmutzkontakt.