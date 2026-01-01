HEPA 13-Filter* | Kärcher

Gute Nachrichten für Allergiker oder Asthmatiker: der HEPA 13-Filter (EN 1822:1998) sorgt dafür, dass die Abluft des Staubsaugers sauberer ist als die Raumluft. Feinster Schmutz wie beispielsweise Pollen und allergieauslösende Partikel werden zuverlässig gefiltert.

Auswaschbar Für eine langanhaltende Saugleistung und optimale Staubfiltration während der Anwendung. Für unterbrechungsfreies Arbeiten. Extrem reißfest, hervorragend geeignet bei starker Beanspruchung.