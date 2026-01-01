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    HEPA 13-Filter* | Kärcher

    Runder, weißer Filter mit radialen Verstrebungen und feinen Lamellen, auf weißem Hintergrund.

    HEPA 13-Filter*

    Bestellnummer: 2.863-238.0

    Der HEPA 13-Filter (EN 1822:1998) für den Kärcher Multizyklonen-Staubsauger VC 3 filtert sicher und zuverlässig feinsten Schmutz wie beispielsweise Pollen und allergieauslösende Partikel. Ideal für Allergiker.