HEPA 13-Filter* | Kärcher

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Bestellnummer: 2.863-238.0Der HEPA 13-Filter (EN 1822:1998) für den Kärcher Multizyklonen-Staubsauger VC 3 filtert sicher und zuverlässig feinsten Schmutz wie beispielsweise Pollen und allergieauslösende Partikel. Ideal für Allergiker.
Menge (Stück)
1
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
125 x 125 x 29
Anwendungsgebiete