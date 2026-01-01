HEPA-Filter | Kärcher

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Bestellnummer: 2.860-229.0Der HEPA-Hochleistungsfilter (EN 1822:1998) hält Pollen, Pilzsporen, Bakterien und Milbenausscheidungen zuverlässig zurück. 99,9 % aller Partikel über 0,3 µm werden abgewehrt.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
158 x 105 x 22