HEPA-Hygienefilter* | Kärcher

Der HEPA-Hygienefilter (EN 1822:1998) filtert zuverlässig und sicher feinsten Schmutz wie zum Beispiel Pollen oder allergieauslösende Partikel. Dabei ist er so gründlich, dass die Abluft des Staubsaugers sauberer ist als die Luft in dem Raum, in dem Sie gerade arbeiten. Wir empfehlen, den Filter einmal jährlich zu wechseln.

Geeignet für den Kärcher Kompaktsauger VC 5 Für ein glänzendes Reinigungsergebnis. Einfach und hygienisch ganz ohne Waschen Das Einwegtuch erspart das mühsame und zeitaufwendige Waschen der schmutzigen Tücher. Komfortables Klettsystem Einfache und schnelle Tuchfixierung dank der gelben Klettstreifen. Kein Verrutschen des Bodentuchs beim Reinigen. Einwegtuch steht an allen Seiten der Bodendüse über Für eine mühelose Reinigung von Ecken, Kanten und anderen schwer erreichbaren Stellen. Hochwertiges und extra saugfähiges Material Optimale Schmutzlösung und hohe Schmutzaufnahme für gründliche Reinigungsergebnisse auf allen Hartflächen. Besonders geeignet für kleine Räume und schwer zugängliche Stellen Für perfekte Reinigungsergebnisse und eine größere gereinigte Fläche.