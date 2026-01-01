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    HEPA-Hygienefilter* | Kärcher

    Schwarzer rechteckiger Filter mit Gitterstruktur und Verschlussklappe, vor weißem Hintergrund.

    HEPA-Hygienefilter*

    Bestellnummer: 2.863-240.0

    Dank des HEPA-Hygienefilters (EN 1822:1998) ist die Abluft des Staubsaugers sauberer als die Raumluft. Jährlicher Wechsel empfohlen.