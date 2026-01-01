HEPA-Hygienefilter | Kärcher

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Bestellnummer: 2.863-381.0Der HEPA-Hygienefilter (EN 1822:1998) entfernt zuverlässig feinste Partikel aus der Abluft des Staubsaugers und sorgt für spürbar reinere Raumluft.
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
89 x 89 x 35