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    HEPA-Hygienefilter | Kärcher

    Runder, schwarzer Filter mit weißen Lamellen, geeignet für Staubsauger oder Luftreiniger.

    HEPA-Hygienefilter

    Bestellnummer: 2.863-381.0

    Der HEPA-Hygienefilter (EN 1822:1998) entfernt zuverlässig feinste Partikel aus der Abluft des Staubsaugers und sorgt für spürbar reinere Raumluft.