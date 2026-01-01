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    Akku-Heckenschere HGE 2-18 | Kärcher

    Kärcher Akku-Heckenschere in Gelb mit schwarzem Griff und silberner Klinge, auf weißem Hintergrund.

    Akku-Heckenschere

    HGE 2-18

    Bestellnummer: 1.445-600.0

    • 45 cm Schnittlänge, 18 mm Zahnabstand
    • 18-V-Akkuplattform
    • Messerschutz