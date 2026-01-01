10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Akku-Heckenschere HGE 3-18 | Kärcher

    Gelber Kärcher Akku-Heckenschere mit schwarzem Griff und silberner Klinge, daneben schwarze Schutzabdeckung.

    Akku-Heckenschere

    HGE 3-18

    Bestellnummer: 1.445-610.0

    • 50 cm Schnittlänge, 22 mm Zahnabstand
    • Drehbarer Handgriff, 18-V-Akkuplattform
    • Messerschutz, Schnittgutkehrer