Akku-Heckenschere HGE 36-60 Battery | Kärcher

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Akku-Heckenschere
Bestellnummer: 1.444-250.0
Akku-Gerät
1
Akkuplattform
36-V-Akkuplattform
Schnittlänge (cm)
60
Zahnabstand (mm)
26
Geschwindigkeitsregulierung
Ja
Geschwindigkeitsstufen
2
Messergeschwindigkeit (Schnitte/min)
Stufe 1: 2700 Stufe 2: 760
Schneidmessertyp
Lasergeschnitten, diamantgeschliffen
Akkutyp
Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V)
36
Leistung je Akkuladung ¹⁾ (m)
max. 600 max. 1200
Laufzeit je Akkuladung (min)
max. 85 max. 170
Farbe
Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)
3.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1077 x 213 x 183
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete