Akku-Heckenschere HGE 36-60 Battery | Kärcher

Das Kraftpaket für perfekte Schnitte: die 36-V-Akku-Heckenschere HGE 36-60 Battery von Kärcher. Dank der 2-stufigen Geschwindigkeitsregulierung kann je nach Anwendung zwischen maximaler Geschwindigkeit und maximaler Kraft gewählt werden. Zudem lassen sich mit der Sägefunktion auch dickere Äste mühelos schneiden. Ein weiteres Highlight ist der in mehreren Stufen um 180° drehbare Handgriff, der ein Ermüden der Arme oder Schultern verhindert. Ebenfalls praktisch: der aufsetzbare Schnittgutkehrer, der den Heckenschnitt direkt auf den Boden befördert, statt ihn in die Hecke fallen zu lassen. Das lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer der Heckenschere garantiert jederzeit ein präzises Schnittergebnis. Der zusätzliche Messerspitzenschutz verhindert sowohl Beschädigungen von Gebäuden und Böden als auch Schäden am Messer selbst. Und die im Messerspitzenschutz integrierte Aufhängeöse ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung an der Wand.

2-stufige Geschwindigkeitsregulierung Je nach Anwendung kann zwischen maximaler Geschwindigkeit und maximaler Kraft gewählt werden. Stufe 1: hohe Geschwindigkeit. Ideal für den präzisen Formschnitt. Stufe 2: hohe Kraft. Ideal für den Rückschnitt von dickeren Ästen und dichten Hecken. Drehbarer Handgriff Der Handgriff lässt sich in mehreren Stufen um 180° drehen für eine komfortable Arbeitshaltung. Schnittgutkehrer Befördert den Heckenschnitt, der sonst in die Hecke fallen würde, bequem auf den Boden vor dem Benutzer. Sägefunktion Besonders praktisch bei Hecken mit vereinzelt dickeren Ästen. Lasergeschnittenes und diamantgeschliffenes Messer Das Messer sorgt für ein präzises Schnittergebnis. Ergonomisches Griffdesign Für einen angenehmen und sicheren Halt auch bei längerem Arbeiten. Führungsschutz Schützt das Messer und beugt Beschädigungen von Gebäuden und Böden vor. Mit integrierter Aufhängung für eine praktische Aufbewahrung an der Wand. 2-Hand-Sicherheitsschaltung Gegen unbeabsichtigtes Starten der Heckenschere. 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen. Der Wechselakku lässt sich in weiteren 36 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden.