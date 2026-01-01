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    Akku-Heckenschere HGE 36-60 Battery | Kärcher

    Kärcher Akku-Heckenschere mit gelbem Griff und schwarzer Klinge, daneben schwarze Schutzabdeckung.

    Akku-Heckenschere

    HGE 36-60 Battery

    Bestellnummer: 1.444-250.0

    • 60 cm Schnittlänge, 26 mm Zahnabstand
    • Drehbarer Handgriff, 18-V-Akkuplattform
    • Messerschutz, Schnittgutkehrer
    ¹⁾
    Heckenhöhe: 1 m, einseitiger Schnitt in Stufe 1