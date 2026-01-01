Akku-Heckenschere HGE 36-60 Battery Set | Kärcher

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Akku-Heckenschere
Bestellnummer: 1.444-251.0
Akku-Gerät
1
Akkuplattform
36-V-Akkuplattform
Schnittlänge (cm)
60
Zahnabstand (mm)
26
Geschwindigkeitsregulierung
Ja
Geschwindigkeitsstufen
2
Messergeschwindigkeit (Schnitte/min)
Stufe 1: 2700 Stufe 2: 760
Schneidmessertyp
Lasergeschnitten, diamantgeschliffen
Akkutyp
Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V)
36
Kapazität (Ah)
2.5
Leistung je Akkuladung ¹⁾ (m)
max. 600
Laufzeit je Akkuladung (min)
max. 85
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min)
48 78
Ladestrom (A)
2.5
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Farbe
Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)
3.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
6.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1077 x 213 x 183
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete