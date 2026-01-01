HK 7,5 Hochdruckschlauchset | Kärcher

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Bestellnummer: 2.643-910.0Nachrüstset mit 7,5 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole und Quick Connect-Adapterstück für die Klassen K 2-K 7. Für alle Kärcher Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel Baujahr 1992 bis 2017.
Temperatur (°C)
max. 60
Max. Druck (bar)
180
Länge (m)
7.5
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
1.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
551 x 250 x 60