Hochdruckreiniger | Kärcher

Konzipiert für Stärke und gestaltet für Komfort – die neue Comfort-Reihe setzt den Maßstab für leistungsstarke, mühelose Reinigung. Jedes Detail wurde für exzellente Performance und ein Premium-Reinigungserlebnis optimiert. Mit dem Fokus auf innovative Funktionen und verbesserte Handhabung bieten diese Hochdruckreiniger maximalen Komfort und sind damit die perfekte Wahl für alle, die ihr Gerät regelmäßig nutzen und hohe Leistung erwarten.

Hochdruckreinigen ist Kärcher

Die neue Comfort-Reihe setzt neue Maßstäbe mit innovativen Produktmerkmalen wie der App-Verbindung, der Steuerung über die Pistole, dem 4-in-1-Multi-Jet-Strahlrohr, dem neuen 2Way!Wash™ Reinungsmittelkonzept und dem Easy!Motion™-Produktkonzept. In diesen Geräten steckt unsere jahrelange Erfahrung in der Entwicklung von Hochdruckreinigern.

Die Comfort-Reihe umfasst Geräte der Klassen K4, K 5, K 6 und K 7.