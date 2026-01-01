HR 2.10 Set | Kärcher

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Bestellnummer: 2.645-370.0
Schlauchlänge (m)
10
Schlauchdurchmesser (mm)
13
Schlauchkapazität (m)
max. 30 max. 20 max. 15
Berstdruck (bar)
24
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
1.8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
300 x 475 x 350
Lieferumfang
Ausrüstung
Anwendungsgebiete