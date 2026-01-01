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    HR 4.30 Set | Kärcher

    Kärcher Schlauchwagen mit gelbem Schlauch und schwarzem Griff auf weißem Hintergrund.

    HR 4.30 Set

    Bestellnummer: 2.645-374.0

    • 2-in-1-Funktion: Schlauchtrommel und Schlauchträger in einem
    • Komfortable Spritzenaufbewahrung
    • Platzsparende Aufbewahrung dank faltbarer Handkurbel und kompaktem Design