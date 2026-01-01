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    HT 2 | Kärcher

    Schwarze Kärcher Schlauchwagen mit Griff und Rädern, auf weißem Hintergrund.

    HT 2

    Bestellnummer: 2.645-361.0

    • Hohe Stabilität und Standfestigkeit dank extra breitem Standfuß
    • Platzsparende Aufbewahrung dank Schnellspanner für den teleskopierbaren Handgriff und faltbarer Handkurbel