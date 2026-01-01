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    HT 2.20 Set | Kärcher

    Schwarzer Kärcher Schlauchwagen mit gelbem Gartenschlauch, silbernem Griff und zwei Rädern auf weißem Hintergrund.

    HT 2.20 Set

    Bestellnummer: 2.645-362.0

    • Hohe Stabilität und Standfestigkeit dank extra breitem Standfuß
    • Platzsparende Aufbewahrung dank Schnellspanner für den teleskopierbaren Handgriff und faltbarer Handkurbel