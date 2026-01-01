10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    HT 4 | Kärcher

    Kärcher Schlauchwagen mit schwarzem Rahmen, gelbem Akzent und zwei Rädern, Griff oben für einfachen Transport.

    HT 4

    Bestellnummer: 2.645-365.0

    • Hohe Stabilität und Standfestigkeit dank extra breitem Standfuß
    • Komfortable Schlauchführung für leichtes Ab- und Aufrollen des Schlauchs
    • Platzsparende Aufbewahrung dank Schnellspanner für den teleskopierbaren Handgriff und faltbarer Handkurbel