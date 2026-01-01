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    HT 5 M | Kärcher

    Kärcher Schlauchwagen mit Metallrahmen und Griff, schwarz-gelb, auf weißen Hintergrund.

    HT 5 M

    Bestellnummer: 2.645-367.0

    • Hohe Stabilität und Standfestigkeit dank extra breitem Standfuß
    • Komfortable Schlauchführung für leichtes Ab- und Aufrollen des Schlauchs
    • Robuster Stahlrahmen und langlebige Trommel