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    HT 5.20 M Set | Kärcher

    Kärcher Schlauchwagen mit gelbem Schlauch und Griff, auf zwei Rädern, freistehend.

    HT 5.20 M Set

    Bestellnummer: 2.645-368.0

    • Hohe Stabilität und Standfestigkeit dank extra breitem Standfuß
    • Komfortable Schlauchführung für leichtes Ab- und Aufrollen des Schlauchs
    • Robuster Stahlrahmen und langlebige Trommel