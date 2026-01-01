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    Innenraumreiniger RM 651 | Kärcher

    Schwarze Sprühflasche mit Kärcher-Logo und der Aufschrift "Bring Back the Wow. Interior Cleaner".

    Innenraumreiniger RM 651

    Bestellnummer: 6.296-106.0

    Für erfrischend saubere Innenräume ohne Gerüche: vom Cockpit bis zur Gummidichtung, vom Display bis zu Polstern und Kunstleder. Mit antistatischem Effekt und effektiver Geruchsneutralisierung.