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    Insektenentferner RM 618 | Kärcher

    Kärcher Insektenentferner-Sprühflasche mit schwarzem Design und gelbem Etikett auf weißem Hintergrund.

    Insektenentferner RM 618

    Bestellnummer: 6.295-761.0

    Entfernt schonend Insekten von Lackoberflächen, Kühlergrills, Außenspiegeln, Scheiben und Kunststoff.