Insektenentferner RM 618 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-761.0Entfernt schonend Insekten von Lackoberflächen, Kühlergrills, Außenspiegeln, Scheiben und Kunststoff.
Gebindegröße (ml)
500
Verpackungseinheit (Stück)
8
Gewicht (kg)
0.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
70 x 70 x 270
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete