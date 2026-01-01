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    Akku-Hochdruckreiniger K 2 Battery Set | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit Akku, gelb-schwarz, inklusive Ladegerät und zwei Düsenaufsätzen.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Akku-Hochdruckreiniger

    K 2 Battery Set

    Bestellnummer: 1.117-220.0

    • 36-V-Akkuplattform, Druckanzeige, Flächenleistung von 20 m²/h
    • 4-m-HD-Schlauch, Ansaugschlauch für Reinigungsmittel
    • 36-V-Akku, Ladegerät, Dreckfräser, 1-fach-Strahlrohr