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    Hochdruckreiniger K 2 Classic | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit gelbem Gehäuse, schwarzer Pistole und zwei Düsenaufsätzen auf weißem Hintergrund.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    K 2 Classic

    Bestellnummer: 1.673-570.0

    • Kompakt und einfach zu bedienen, Flächenleistung von 20 m²/h
    • 3-m-HD-Schlauch
    • Dreckfräser, 1-fach-Strahlrohr