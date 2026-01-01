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    Hochdruckreiniger K 2 Horizontal VPS Home | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit Zubehör: Pistole, Verlängerungsrohr, Flächenreiniger, Schlauch und Reinigungsmittel.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

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    Hochdruckreiniger

    K 2 Horizontal VPS Home

    Bestellnummer: 1.600-942.0

    • Funktional und verlässlich, Flächenleistung von 20 m²/h
    • 3-m-HD-Schlauch, Ansaugschlauch für Reinigungsmittel
    • Vario Power Jet, Home Kit