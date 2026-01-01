Hochdruckreiniger K 2 Horizontal VPS | Kärcher

Blitzschnell sauber: Der besonders kleine und platzsparende Hochdruckreiniger K 2 Horizontal VPS beseitigt Verschmutzungen auf kleinen Flächen und Fahrzeugen, Gartenwerkzeugen und -möbeln im Handumdrehen. Das Gerät eignet sich hervorragend für alle gelegentlichen Reinigungsaufgaben rund um Haus und Hof. Dank Vario Power-Strahlrohr (VPS) lässt sich der Wasserdruck durch einfaches Drehen kinderleicht regulieren und auf die jeweilige Oberfläche abstimmen. Mit seinem geringen Gewicht und dem eingebauten, handlichen Tragegriff kann der K 2 Horizontal VPS bequem an den jeweiligen Einsatzort transportiert werden. Für weiteren Komfort sorgt das Quick Connect-System: Durch die Schnellkupplung wird der 3 Meter lange Hochdruckschlauch einfach in Gerät und Pistole ein- und ausgeklickt. Pistole und Strahlrohr werden bequem am Gerät verstaut. Das Kabel wird clever um den Gerätefuß herumgewickelt.

Besonders kompaktes und platzsparendes Gerät Für eine unkomplizierte und platzsparende Verstauung, auch in kleinen Nischen. Mit nur einer Hand tragbar. Integrierter Reinigungsmittel-Ansaugschlauch Bequeme und einfache Anwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel (optional erhältlich) steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis. Sauber aufgeräumt Schlauch, Strahlrohre, Pistole und Kabel lassen sich direkt am Gerät verstauen.