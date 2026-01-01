Hochdruckreiniger K 2 Power Control Car & Home | Kärcher

Die Kärcher Home & Garden App macht jeden Nutzer zum Reinigungsexperten – und ermöglicht ein noch gründlicheres Reinigungsergebnis mit dem Kärcher K 2 Power Control-Hochdruckreiniger. Die App enthält den hilfreichen Anwendungsberater, der den Nutzer mit praktischen Tipps und Tricks für jede Reinigungsaufgabe unterstützt und einen Rundumservice inklusive Infos zum Gerät, der Anwendung und dem Kärcher Serviceportal. Das Gerät ist mit einer Hochdruckpistole sowie 2 Strahlrohren mit Quick Connect-Anschluss ausgestattet. Die Druckstufe lässt sich am Vario Power-Strahlrohr einstellen – für maximale Kontrolle bei jeder Reinigungsaufgabe. Der höhenverstellbare Teleskopgriff ermöglicht bequemes Ziehen und Verstauen, einen Ansaugschlauch für müheloses Aufbringen von Reinigungsmitteln, praktische Halterungen für Zubehöre, Hochdruckpistole und Kabel sowie einen 5-Meter-Schlauch. Das Car & Home-Kit ermöglicht eine effektive Fahrzeugreinigung und eine spritzfreie Reinigung größerer Flächen. Es beinhaltet eine Waschbürste zum Lösen des Grauschleiers, eine Schaumdüse für gut haftenden Schaum sowie 500 ml Autoshampoo, den Flächenreiniger T 1 und 500 ml Reinigungsmittel Patio & Deck.

Home & Garden App Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten. Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis. Bequemer Rundumservice: Alle Infos zum Gerät, seiner Anwendung und unserem Serviceportal. Pistole und Strahlrohre mit Quick Connect Einfach Aufstecken und Drehen – es stehen zwei verschiedene Strahlrohre zur Verfügung. Optimale Druckeinstellung: 3 Druck- sowie eine Reinigungsmittelstufe stehen zur Auswahl. Leichte Kontrolle: Symbole auf den Strahlrohren zeigen die vorgenommenen Einstellungen an. Höhenverstellbarer Teleskopgriff Für eine komfortable Ziehhöhe. Komplett einfahrbar zur optimalen Verstauung. Integrierter Ansaugschlauch Für schnelles, einfaches und komfortables Aufbringen von Reinigungsmitteln mit dem Hochdruckreiniger. Unkompliziert einzusetzen. Ansaugschlauch ür die Verwendung von Reinigungsmitteln.