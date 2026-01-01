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    Hochdruckreiniger K 2 Premium FJ Home | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit Zubehör: Reinigungsmittel, Pistole, Düsen, Schlauch und Flächenreiniger in Gelb und Schwarz.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

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    Hochdruckreiniger

    K 2 Premium FJ Home

    Bestellnummer: 1.673-538.0

    • Funktional und verlässlich, Flächenleistung von 20 m²/h
    • 4-m-HD-Schlauch, Ansaugschlauch für Reinigungsmittel
    • Dreckfräser, 1-fach-Strahlrohr, Home Kit, Schaumdüse, 0,5 l Autoshampoo