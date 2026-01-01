Hochdruckreiniger K 2 Premium FJ | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Hochdruckreiniger
Bestellnummer: 1.673-537.0
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Druck (bar / MPa)
max. 110 / max. 11
Fördermenge (l/h)
max. 360
Flächenleistung (m²/h)
20
Zulauftemperatur (°C)
max. 40
Nennleistungsaufnahme (kW)
1.4
Anschlusskabel (m)
5
Farbe
Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)
4.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
6.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
242 x 285 x 790
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
Lesen Sie das Handbuch ganz einfach online.
Produktinformationen