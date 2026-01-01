Hochdruckreiniger K 3 Power Control Home | Kärcher

Dank des praktischen Anwendungsberaters in der Home & Garden App, die den K 3 Power Control-Hochdruckreiniger unterstützen kann, ermöglicht Kärcher ein noch besseres Reinigungsergebnis – und macht den Nutzer zum Reinigungsexperten. Zudem bietet die App einen Rundumservice inklusive Infos zum Gerät, der Anwendung und dem Kärcher Serviceportal. Die zur Anwendung passende Druckstufe lässt sich an der Anzeige der G 120 Q Power Control-Pistole überprüfen. Das Reinigungsmittel lässt sich über den integrierten Reinigungsmitteltank schnell, einfach und komfortabel aufbringen. Weiter überzeugt der K 3 Power Control von Kärcher mit einem ausziehbaren Teleskopgriff für bequemes Ziehen und Verstauen, einem Standfuß für mehr Stabilität, Halterungen für Zubehöre, Hochdruckpistole und Kabel sowie dem Kärcher Quick Connect-System. Der Standfuß kann auch als zweiter Tragegriff verwendet werden, wodurch sich das Gerät ganz leicht verstauen und verladen lässt. Das Home Kit gewährleistet eine spritzfreie Reinigung größerer Flächen rund ums Haus und beinhaltet den Flächenreiniger T 1 und 500 ml Reinigungsmittel Patio & Deck.

Home & Garden App Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten. Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis. Bequemer Rundumservice: Alle Infos zum Gerät, seiner Anwendung und unserem Serviceportal. Power Control-Pistole mit Quick Connect und Strahlrohre Volle Kontrolle: Das manuelle Display zeigt die vorgenommenen Einstellungen an. Quick Connect-Verbindung für einfaches Befestigen von Hochdruckschlauch und Zubehören. Höhenverstellbarer Teleskopgriff Für eine komfortable Ziehhöhe. Komplett einfahrbar zur optimalen Verstauung. Saubere Tanklösung Sauber und bequem: Der Reinigungsmitteltank kann zum Befüllen entnommen werden. Der praktische Reinigungsmitteltank vereinfacht die Anwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz, schützen und pflegen die Oberfläche.