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    Hochdruckreiniger K 3 Power Control Home T 5 | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger K3 mit Zubehör: Flächenreiniger, Reinigungsmittel, zwei Düsen und Schlauch.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    K 3 Power Control Home T 5

    Bestellnummer: 1.676-106.0

    • Power Control-Pistole mit Druckstufenanzeige
    • Ausziehbarer Teleskopgriff
    • Reinigungsmitteltank 