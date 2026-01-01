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    Hochdruckreiniger K 3 Premium Power Control | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger K3 Power Control, gelb, mit zwei Düsenaufsätzen, aufrecht stehend, schwarzer Griff und Räder.

    Hochdruckreiniger

    K 3 Premium Power Control

    Bestellnummer: 1.602-750.0