Hochdruckreiniger K 4 Classic Home | Kärcher

Dieses Gerät findet überall Platz: Ob im Kofferraum oder im Wandschrank, der Hochdruckreiniger K 4 Classic Home lässt sich dank seiner kompakten Abmessungen mühelos überall verstauen und leicht transportieren. Dabei bietet er die volle Leistungsfähigkeit eines Hochdruckreinigers. Das Home Kit umfasst den Flächenreiniger T 5 für eine effiziente und spritzfreie Reinigung größerer Flächen rund ums Haus sowie den Stein- und Fassadenreiniger (1,0 l). Darüber hinaus sorgt der höhenverstellbare Aluminium-Teleskopgriff für eine bequeme Ziehhöhe. Weitere Ausstattungsdetails sind die Quick Connect-Pistole, ein 6-Meter-Hochdruckschlauch, ein Vario Power-Strahlrohr (VPS), ein Dreckfräser sowie ein Wasserfilter. Außerdem eignet sich der K 4 Classic Home mit einer Flächenleistung von 30 m²/h ideal für regelmäßige Reinigungen bei mittelstarkem Schmutz (kleinere Autos, Gartenzäune, Fahrräder etc.).

Schlauchaufbewahrung über Frontcover Der Schlauch kann bequem über das Frontcover gehängt werden. Teleskopgriff Der Aluminium-Teleskopgriff lässt sich für den Transport ausziehen und zur Verstauung wieder zurückschieben. Reinigungsmitteleinsatz Ansaugschlauch für die Verwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis. Integrierte Zubehöraufbewahrung am Gerät Bequeme und platzsparende Verstauung der Zubehöre.