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    Hochdruckreiniger K 4 Comfort Premium | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger K4 mit Zubehör: Pistole, Strahlrohr, Reinigungsmittel und Adapter auf weißem Hintergrund.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand
    IF Design Award 2026
    Reddot Design Award - best of the best - 2026

    Hochdruckreiniger

    K 4 Comfort Premium

    Bestellnummer: 1.324-750.0

    • Wassergekühlter Motor, Flächenleistung von 30 m²/h
    • Schlauchtrommel, 8 m extra flexibler Schlauch, 2Way!Wash Konzept
    • 4-in-1 Multi Jet Strahlrohr
    ¹⁾
    Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.
    ²⁾
    Bedingung interner Tests: Durchflussmenge des Hochdruckreinigers beträgt 40 % eines Gartenschlauchs bei gleichzeitig halbierter Reinigungzeit. Durchflussmenge, tatsächliche Wasser- und Zeiteinsparung variieren je nach Geräteklasse, Verschmutzungsgrad und Wohnstandort.