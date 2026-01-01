Hochdruckreiniger K 4 FJ | Kärcher

Der Hochdruckreiniger K 4 FJ ist der ideale Partner für regelmäßige Reinigungseinsätze bei mittleren Verschmutzungen wie zum Beispiel an Fahrzeugen und auf mittelgroßen Flächen rund ums Haus. Zur Geräteausstattung gehören eine Pistole, ein 6 Meter langer Hochdruckschlauch, ein Vario Power-Strahlrohr (VPS), ein Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl gegen hartnäckigste Verschmutzungen sowie ein zuverlässiger Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen. Der Druck lässt sich bequem am VPS durch einfaches Drehen verstellen und sorgt dadurch für eine besonders zielgerichtete und oberflächenfreundliche Reinigung. Der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl ist auch bei hartnäckigem Schmutz ein Garant für kompromisslosen Reinigungserfolg. Alle enthaltenen Zubehöre können einfach direkt am Gerät verstaut werden. Inkl. zusätzlicher Schaumdüse und 1 l Car Shampoo für höchste Schmutzlösekraft.

Sauber aufgeräumt Schlauch, Strahlrohre, Pistole und Kabel platzsparend und ordentlich verstauen. Integrierter Reinigungsmittel-Ansaugschlauch Bequeme und einfache Anwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis. Große Räder Für den sicheren und komfortablen Transport auch auf unwegsamem Terrain wie bspw. Gartenwegen. Einfach zu manövrieren.