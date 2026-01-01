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    Hochdruckreiniger K 4 Power Control Go!Further | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger K4 mit Zubehör: Reinigungsmittel, Schlauch, Düsenaufsätze und Sprühlanze auf weißem Hintergrund.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    K 4 Power Control Go!Further

    Bestellnummer: 1.324-312.0

    • Druckanzeige, Flächenleistung von 30 m²/h
    • 8 m PremiumFlex-Schlauch, Plug ’n’ Clean-Reinigungsmitteleinsatz, Teleskopgriff
    • Vario Power Jet, Dreckfräser, eco!Booster, Wasseransaugschlauch, RM 626N (1 l)
    ¹⁾
    Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.
    ³⁾
    Im Vergleich zur Reinigungsleistung des Kärcher Standard-Flachstrahls (Strahlrohr). Bestätigt von einem unabhängigen Prüfinstitut.
    ³⁾
    Der Kärcher eco!Booster reinigt 50 % mehr Fläche bei gleichem Energie- und Wasserverbrauch im Vergleich zum Standard-Flachstrahl (Strahlrohr). Bestätigt von einem unabhängigen Prüfinstitut.