Hochdruckreiniger K 4 WCM Premium Home | Kärcher

Der K 4 WCM Premium Home punktet mit einem leistungsstarken wassergekühlten Motor, der sich durch eine lange Lebensdauer auszeichnet. Der Hochdruckreiniger mit 6 Meter langem Hochdruckschlauch wurde für gelegentliche Einsätze und mittelstarken Schmutz gebaut. Dank Vario Power-Strahlrohr (VPS) und Dreckfräser lassen sich Terrassen, Gartenmöbel und Autos bedarfsgerecht reinigen. Der Wasserdruck kann am VPS durch einfaches Drehen exakt auf das jeweilige Reinigungsobjekt eingestellt werden. Und der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl sorgt auch bei hartnäckigem Schmutz für kompromisslosen Reinigungserfolg. Das Home Kit enthält den Flächenreiniger T 5 und 1 Liter Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1. Dank der integrierten Schlauchtrommel wird die Verstauung des Hochdruckschlauchs zum Kinderspiel, und auch alle anderen enthaltenen Zubehöre finden direkt am Gerät ihren Platz. Ein eingebauter Wasserfilter schützt die Pumpe zuverlässig vor Schmutzpartikeln.

Überragende Leistung Der wassergekühlte Motor besticht durch seine besondere Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit. Schlauchtrommel für praktische Handhabung Immer sauber und platzsparend verstaut: Mit der praktischen Schlauchtrommel ist der Hochdruckschlauch optimal geschützt und jederzeit griffbereit. Schlauch, Strahlrohre, Pistole und Kabel platzsparend und ordentlich verstauen. Integrierter Reinigungsmittel-Ansaugschlauch Bequeme und einfache Anwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel (optional erhältlich) steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis. Quick Connect-System Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.