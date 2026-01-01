Hochdruckreiniger K 5 Classic Home | Kärcher

Der K 5 Classic Home ist ideal für gelegentliche Einsätze bei mittleren Verschmutzungen rund ums Haus. Vom Fahrrad über die Steinmauer bis zum SUV sorgt der Hochdruckreiniger mit seinem starken Universalmotor für beste Reinigungsergebnisse. Das Home Kit mit dem 3-in-1-Stein- und Fassadenreiniger (1 l) und dem Flächenreiniger T 5 säubert ebene Flächen spritzfrei und hoch effektiv. Daneben verfügt das Gerät über eine Pistole mit Quick Connect-Schnellanschluss und bietet einen 8 Meter langen Hochdruckschlauch. Am VPS (Vario Power-Strahlrohr) kann der Druck oberflächengerecht im Handumdrehen auf die passende Stärke eingestellt werden. Der Dreckfräser macht selbst hartnäckigsten Verschmutzungen den Garaus, und ein Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen.

Schlauchaufbewahrung über Frontcover Der Schlauch kann bequem über das Frontcover gehängt werden. Teleskopgriff Der Aluminium-Teleskopgriff lässt sich für den Transport ausziehen und zur Verstauung wieder zurückschieben. Reinigungsmitteleinsatz Ansaugschlauch für die Verwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis. Integrierte Zubehöraufbewahrung am Gerät Bequeme und platzsparende Verstauung der Zubehöre.