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    Hochdruckreiniger K 5 Power Control Flex | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger K5 Power Control, gelb-schwarz, mit Schlauch und Pistole.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    K 5 Power Control Flex

    Bestellnummer: 1.324-700.0

    • Druckanzeige, Flächenleistung von 40 m²/h
    • 10-m-PremiumFlex-Schlauch, Plug ’n’ Clean-Reinigungsmitteleinsatz, Teleskopgriff
    • Vario Power Jet, Dreckfräser