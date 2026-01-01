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    Hochdruckreiniger K 5 Premium Power Control Flex Home | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger K5 mit Zubehör: Flächenreiniger, zwei Düsen und Reinigungsmittel für Stein und Fassade.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    K 5 Premium Power Control Flex Home

    Bestellnummer: 1.324-713.0

    • Druckanzeige, Flächenleistung von 40 m²/h
    • Schlauchtrommel, 10-m-PremiumFlex-Schlauch, Plug ’n’ Clean-Reinigungsmitteleinsatz
    • Vario Power Jet, Dreckfräser, Home Kit