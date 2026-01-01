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    Hochdruckreiniger K 5 Premium Smart Control | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger K5 Smart Control, gelb-schwarz, mit Pistole und Schlauch, auf weißem Hintergrund.

    Hochdruckreiniger

    K 5 Premium Smart Control

    Bestellnummer: 1.324-670.0