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    Hochdruckreiniger K 5 Smart Control | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger K5 Smart Control in Gelb und Schwarz, mit separater Sprühlanze.

    Hochdruckreiniger

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    Bestellnummer: 1.324-650.0