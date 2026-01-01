Hochdruckreiniger K 5 WCM | Kärcher

Performance, die begeistert: Der K 5 WCM mit seinem kraftvollen, langlebigen und wassergekühlten Motor beseitigt Schmutz im Handumdrehen. Mit den enthaltenen Strahlrohren lassen sich Wege, Terrassen und Autos im Handumdrehen reinigen. Für eine besonders effektive und schonende Reinigung lässt sich der Druck durch einfaches Drehen bequem am Vario Power-Strahlrohr (VPS) verstellen. Weitere tolle Features sind der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl und ein eingebauter Wasserfilter, der die Pumpe zuverlässig vor Schmutzpartikeln schützt.

Integrierter Reinigungsmittel-Ansaugschlauch Bequeme und einfache Anwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel (optional erhältlich) steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis. Sauber aufgeräumt Schlauch, Strahlrohre, Pistole und Kabel lassen sich direkt am Gerät verstauen. PremiumFlex-Hochdruckschlauch Der biegsame Schlauch ermöglicht eine größere Flexibilität und sorgt so für umfassende Bewegungsfreiheit. Einfaches Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs ohne Verknoten. Quick Connect-System Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.